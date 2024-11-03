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Игорь Колыванов высказался об игре Александра Соболева в матче «Зенита» с «Динамо» Мх

Игорь Колыванов высказался об игре Александра Соболева в матче «Зенита» с «Динамо» Мх
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Бывший футболист Игорь Колыванов прокомментировал игру форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Нино – 12'     2:0 Гонду – 15'     2:1 Кагермазов – 61'    

«Соболев сегодня достаточно неплохо сыграл. Он и принимал, и старался. Было много открываний. Да, не удалось забить, но видно, что человек бьётся и старается. У него огромнейшая мотивация. Как игрок он мне нравится. Умеет играть в штрафной площади, сбросить, отдать. Он начнёт забивать. Главное, чтобы он продолжил также относиться к футболу. И голы придут», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» минувшим летом из «Спартака». На данный момент на счету 27-летнего форварда 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу. Оба голевых действия были в играх Кубка России.

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