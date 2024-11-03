Игорь Колыванов высказался об игре Александра Соболева в матче «Зенита» с «Динамо» Мх

Бывший футболист Игорь Колыванов прокомментировал игру форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Соболев сегодня достаточно неплохо сыграл. Он и принимал, и старался. Было много открываний. Да, не удалось забить, но видно, что человек бьётся и старается. У него огромнейшая мотивация. Как игрок он мне нравится. Умеет играть в штрафной площади, сбросить, отдать. Он начнёт забивать. Главное, чтобы он продолжил также относиться к футболу. И голы придут», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» минувшим летом из «Спартака». На данный момент на счету 27-летнего форварда 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу. Оба голевых действия были в играх Кубка России.

Фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева во время домашнего матча: