Расписание матчей РПЛ 3 ноября

Сегодня, 3 ноября, в 14-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Воскресенье, 3 ноября:

13:00 мск. «Акрон» – «Крылья Советов»;

15:15 мск. «Ахмат» – «Пари Нижний Новгород»;

17:30 мск. «Факел» – «Химки»;

19:45 мск. «Краснодар» – «Оренбург».

На текущий момент возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 33 очка после 13 матчей. На второй строчке располагается «Зенит», который набрал 33 очка после 14 встреч. Замыкает тройку лидеров чемпионата России «Локомотив», набравший 31 очко в 14 играх.

Самые титулованные футбольные клубы России: