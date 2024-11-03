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Форвард «Спартака» Бонгонда: наблюдал за игрой Пьянича, когда был ещё ребёнком

Форвард «Спартака» Бонгонда: наблюдал за игрой Пьянича, когда был ещё ребёнком
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Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал свой забитый гол в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0), а также высказался об игре против полузащитника армейцев Миралема Пьянича.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«У «Спартака» хорошие футболисты. Я сказал, что мы можем бороться и можем делать это постоянно, если захотим. В футболе сразу всё понятно. Думаю, что забил важный гол, был очень важный матч в целом. Будем стараться продолжать играть так же.

Что касается игры против Пьянича, я наблюдал за Миралемом, когда был ещё ребёнком. Теперь могу играть против него на поле. Отношусь с уважением к опыту этого футболиста», — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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