Форвард «Спартака» Бонгонда: наблюдал за игрой Пьянича, когда был ещё ребёнком

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал свой забитый гол в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0), а также высказался об игре против полузащитника армейцев Миралема Пьянича.

«У «Спартака» хорошие футболисты. Я сказал, что мы можем бороться и можем делать это постоянно, если захотим. В футболе сразу всё понятно. Думаю, что забил важный гол, был очень важный матч в целом. Будем стараться продолжать играть так же.

Что касается игры против Пьянича, я наблюдал за Миралемом, когда был ещё ребёнком. Теперь могу играть против него на поле. Отношусь с уважением к опыту этого футболиста», — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.