Хавбек «Спартака» Медина высказался о победе в дерби с ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0).

«Для нас победа над ЦСКА — отличный результат, если учитывать, что мы играли на выезде. Мы знаем, что есть вещи, над которыми стоит поработать. Так что будем продолжать упорно трудиться. Впереди предстоит пройти долгий путь», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент московский «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков за 14 встреч. ЦСКА занимает шестое место, имея 24 очка.