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Хавбек «Спартака» Медина высказался о победе в дерби с ЦСКА

Хавбек «Спартака» Медина высказался о победе в дерби с ЦСКА
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Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Для нас победа над ЦСКА — отличный результат, если учитывать, что мы играли на выезде. Мы знаем, что есть вещи, над которыми стоит поработать. Так что будем продолжать упорно трудиться. Впереди предстоит пройти долгий путь», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент московский «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков за 14 встреч. ЦСКА занимает шестое место, имея 24 очка.

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