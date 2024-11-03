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Видеообзор победы «Спартака» в дерби с ЦСКА

Видеообзор победы «Спартака» в дерби с ЦСКА
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В субботу, 2 ноября, состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались ЦСКА и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ФК «Спартак».

На 45-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Тео Бонгонда, пробив с линии штрафной соперника. На 57-й минуте после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Через несколько минут после помощи VAR арбитр показал красную карточку и полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. На 85-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Окончательный результат в игре на 90+8-й минуте установил форвард красно-белых Хесус Медина.

На данный момент московский «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков за 14 встреч. ЦСКА занимает шестое место, имея 24 очка.

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