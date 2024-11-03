Видеообзор победы «Спартака» в дерби с ЦСКА

В субботу, 2 ноября, состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались ЦСКА и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.

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На 45-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Тео Бонгонда, пробив с линии штрафной соперника. На 57-й минуте после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Через несколько минут после помощи VAR арбитр показал красную карточку и полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. На 85-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Окончательный результат в игре на 90+8-й минуте установил форвард красно-белых Хесус Медина.

На данный момент московский «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков за 14 встреч. ЦСКА занимает шестое место, имея 24 очка.