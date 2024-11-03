«Факел» — «Химки»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 3 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся воронежский «Факел» и подмосковные «Химки». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 13 матчей. «Химки» заработали 11 очков и располагаются на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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