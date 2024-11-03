«Барселона» — «Эспаньол»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 3 ноября, состоится матч 12-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Эспаньол». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 30 очков за 11 матчей. «Эспаньол» заработал 10 очков и располагается на 17-й строчке.

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