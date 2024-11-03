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Расписание матчей Первой лиги 3 ноября

Расписание матчей Первой лиги 3 ноября
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Сегодня, 3 ноября, в 17-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного дня.

Футбол. Первая лига. Расписание на 3 ноября:

  • 14:00 мск. «Черноморец» — «Шинник»;
  • 17:00 мск. «Чайка» — «Тюмень»;
  • 17:00 мск. «Сочи» — «Нефтехимик»;
  • 19:00 мск. «Балтика» — «СКА-Хабаровск».

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет московское «Торпедо», набравшее 33 очка за 17 туров. На второй строчке располагается калининградская «Балтика». В активе команды 30 очков после 16 матчей. Замыкает тройку лидеров тульский «Арсенал» с 28 очками.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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