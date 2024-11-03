Расписание матчей Первой лиги 3 ноября
Сегодня, 3 ноября, в 17-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного дня.
Футбол. Первая лига. Расписание на 3 ноября:
- 14:00 мск. «Черноморец» — «Шинник»;
- 17:00 мск. «Чайка» — «Тюмень»;
- 17:00 мск. «Сочи» — «Нефтехимик»;
- 19:00 мск. «Балтика» — «СКА-Хабаровск».
На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет московское «Торпедо», набравшее 33 очка за 17 туров. На второй строчке располагается калининградская «Балтика». В активе команды 30 очков после 16 матчей. Замыкает тройку лидеров тульский «Арсенал» с 28 очками.
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