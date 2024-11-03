«Ахмат» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ начнётся в 15:15

Сегодня, 3 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за 13 матчей. «Пари НН» заработал 12 очков и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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