Созин: «Спартак» не показал выдающийся футбол, а игры в атаке у ЦСКА просто нет

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о результате матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Игра завершилась поражением армейцев со счётом 0:2.

«Это было, мягко говоря, не самое захватывающее дерби в истории. Много борьбы, драк, всяких стычек – это было. А игры– почти нет. «Спартак» не показал какой-то выдающийся футбол, но боролся, никто там не выпадал. Но, наверное, для нынешней команды Станковича это потолок.

Что касается ЦСКА, то у команды творческий кризис. Игры в атаке просто нет, нет остроты. После «Факела» Николич ничего не поменял. Да, в какой-то степени он заложник этой схемы и этого состава – всё досталось ему по наследству. Но на ЦСКА грустно смотреть в матчах с большими командами – «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Локомотив». В этих играх – всего один забитый мяч. Да, был ещё матч с «Динамо», где в атаку бежали классно. Но это скорее показатель силы «Динамо» в той игре, системы здесь, как мы убедились, нет. А ведь проблемы в атаке видны как раз с топ-командами. И пока Николич не впечатляет. Хотя, может, в клубе и не против задачи «обыграть всю вторую половину РПЛ, а с первой – как получится», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».