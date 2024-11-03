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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 3 ноября, состоится матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Джонс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Встреча не будет показана официально, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 11 очков за девять матчей. «Челси» заработал 17 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 25 очков за 10 игр.

В минувшем туре «красные дьяволы» уступили «Вест Хэму» со счётом 1:2. «Синие» победили «Ньюкасл» со счётом 2:1.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: