Защитник ЦСКА Дивеев: поражение от «Спартака» — самое тяжёлое в сезоне
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал поражение своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
«Я не знаю, заслуженно ли получил Роша красную. Но могу сказать, что поражение в дерби самое тяжёлое в сезоне», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, на 57-й минуте матча после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Арбитр, воспользовавшись VAR, показал красную карточку полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. Также на 85-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
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