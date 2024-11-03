Защитник ЦСКА Дивеев: поражение от «Спартака» — самое тяжёлое в сезоне

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал поражение своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

«Я не знаю, заслуженно ли получил Роша красную. Но могу сказать, что поражение в дерби самое тяжёлое в сезоне», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, на 57-й минуте матча после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Арбитр, воспользовавшись VAR, показал красную карточку полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. Также на 85-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.