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Червиченко — об ударе Роши: если тебе прилетает по морде, надо отвечать, что он и сделал

Червиченко — об ударе Роши: если тебе прилетает по морде, надо отвечать, что он и сделал
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о драке между полузащитником красно-белых Русланом Литвиновым и защитником ЦСКА Виллианом Рошей в очном матче команд в 14-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Получился очень хороший матч. Всего достаточно в дерби. Даже драка — как комплимент. Всё смотрелось на ура, ещё и 10 минут лишних. Я удивился, что Литвинову не показали карточку раньше, чем Роше. Если тебе прилетает по морде, надо отвечать, что он и сделал. На мой взгляд, ему первому прилетело, что он и пытался доказать арбитрам, когда один получил красную. И у одного губа разбита, и у второго. Было бы нечестно, если бы Литвинова не удалили.

Болельщики «Спартака» могут называть мерзким кого угодно. Просто интересно у нас в чемпионате получается. Помните, как Пруцев получил плечом от Облякова, за что второй получил вторую жёлтую. То же самое исполнил Соболев в матче с махачкалинским «Динамо», но вроде даже штрафного не последовало. Вот такие разные правила в нашем футболе», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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