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«Арсенал» проиграл два выездных матча в АПЛ подряд впервые с мая 2022 года

«Арсенал» проиграл два выездных матча в АПЛ подряд впервые с мая 2022 года
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Поражение «Арсенала» в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (1:0) стало вторым подряд для «канониров» на выезде в нынешнем сезоне этого соревнования.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
02 ноября 2024, суббота. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Исак – 12'    

Последний раз «Арсенал» терпел два поражения подряд в выездных матчах английской Премьер-лиги в мае 2022 года, когда «канониры» сначала уступили «Тоттенхэму» со счётом 0:3, а затем «Ньюкаслу» со счётом 0:2.

После 10 матчей нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 18 очков и на текущий момент занимает четвёртое место. В следующем туре лондонский клуб встретится с «Челси». Игра состоится 10 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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