«Арсенал» проиграл два выездных матча в АПЛ подряд впервые с мая 2022 года

Поражение «Арсенала» в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (1:0) стало вторым подряд для «канониров» на выезде в нынешнем сезоне этого соревнования.

Последний раз «Арсенал» терпел два поражения подряд в выездных матчах английской Премьер-лиги в мае 2022 года, когда «канониры» сначала уступили «Тоттенхэму» со счётом 0:3, а затем «Ньюкаслу» со счётом 0:2.

После 10 матчей нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 18 очков и на текущий момент занимает четвёртое место. В следующем туре лондонский клуб встретится с «Челси». Игра состоится 10 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: