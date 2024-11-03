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Рафинья: Винисиус всегда весел, но на теме расизма он становится серьёзным

Рафинья: Винисиус всегда весел, но на теме расизма он становится серьёзным
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Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья высказался об отношении к проблеме расизма крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, с которым они являются партнёрами по сборной Бразилии.

«Я понимаю, когда Винисиус расстраивается из-за расистских кричалок. Подобные вещи доводят людей до предела. Вини всегда весел, всегда шутит. Однако единственная тема, которая заставляет стать его серьёзным — это расизм. Я могу понять Вини», — приводит слова Рафиньи журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Винисиус регулярно подвергается расистским оскорблениям со стороны болельщиков соперника.

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