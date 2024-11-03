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Только Месси сделал больше пасов под удар, чем Миранчук, в игре «Атланты» с «Интер Майами»

Только Месси сделал больше пасов под удар, чем Миранчук, в игре «Атланты» с «Интер Майами»
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Российский атакующий полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук сделал четыре передачи под удар в матче плей-офф МЛС стадии 1/8 финала с «Интер Майами» (2:1). Больше него подобных передач в этой игре сделал только нападающий «Интер Майами» Лионель Месси — пять. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

США — Major League Soccer . 1/8 финала
03 ноября 2024, воскресенье. 02:10 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 1
Интер Майами
Майами
0:1 Мартинес – 40'     1:1 Уильямс – 58'     2:1 Силва – 90+4'    

На 90+4-й минуте встречи россиянин сделал пас на победный гол, забитый португальским хавбеком Шандрой Силвой.

Напомним, первая встреча завершилась домашней победой «цапель» со счётом 2:1.

29-летний футболист выступает в составе «Атланты» с минувшего лета. За этот период он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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