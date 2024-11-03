Только Месси сделал больше пасов под удар, чем Миранчук, в игре «Атланты» с «Интер Майами»

Российский атакующий полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук сделал четыре передачи под удар в матче плей-офф МЛС стадии 1/8 финала с «Интер Майами» (2:1). Больше него подобных передач в этой игре сделал только нападающий «Интер Майами» Лионель Месси — пять. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.
На 90+4-й минуте встречи россиянин сделал пас на победный гол, забитый португальским хавбеком Шандрой Силвой.
Напомним, первая встреча завершилась домашней победой «цапель» со счётом 2:1.
29-летний футболист выступает в составе «Атланты» с минувшего лета. За этот период он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.
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