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Микель Артета прокомментировал поражение «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»

Микель Артета прокомментировал поражение «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение в матче 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором «канониры» уступили «Ньюкаслу» (0:1).

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
02 ноября 2024, суббота. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Исак – 12'    

«Мы начали игру очень хорошо. Думаю, мы были на высоте, выглядели остро, мы выглядели живо, а затем, в один момент, прямая атака, в которых они действительно хороши, и они занесли мяч за спину невероятным забросом и завершили. После этого импульс меняется, энергия меняется.

Мы были недостаточно хороши и не имели достаточно ответов, чтобы выбраться из этого, особенно это касалось создания моментов. Поэтому в конце мы полагались лишь на два или три больших шанса, которые у нас были. Недостаточно угрозы, чтобы изменить игру и выиграть её. Это разочаровывающая часть, но им также следует отдать должное за то, что они сделали», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба на официальном сайте.

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