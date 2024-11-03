Микель Артета прокомментировал поражение «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение в матче 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором «канониры» уступили «Ньюкаслу» (0:1).

«Мы начали игру очень хорошо. Думаю, мы были на высоте, выглядели остро, мы выглядели живо, а затем, в один момент, прямая атака, в которых они действительно хороши, и они занесли мяч за спину невероятным забросом и завершили. После этого импульс меняется, энергия меняется.

Мы были недостаточно хороши и не имели достаточно ответов, чтобы выбраться из этого, особенно это касалось создания моментов. Поэтому в конце мы полагались лишь на два или три больших шанса, которые у нас были. Недостаточно угрозы, чтобы изменить игру и выиграть её. Это разочаровывающая часть, но им также следует отдать должное за то, что они сделали», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба на официальном сайте.