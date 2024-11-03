Денисов: нет одной причины, почему «Спартак» лихорадит, можем говорить об этом долго

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об игре красно-белых в нынешнем сезоне.

«Дерби — это игра, которая стоит особняком. Всё, что было до, и всё, что будет после — совершенно разные вещи. Дерби надо выделять как отдельную игру. На этот матч и настраиваться как-то дополнительно не нужно. У «Спартака» были спады, подъёмы — это нормальная история в течение сезона. Мы идём от игры к игре. Не хочу ничего загадывать. Хочу идти постепенно. Надеюсь, что вся команда будет прогрессировать и улучшать игру.

Нет какой-то одной причины, почему нас лихорадит. Мы можем говорить об этом долго», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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