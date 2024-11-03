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Стали известны клубы, которым отказал Аморим перед тем, как возглавить «МЮ»

Стали известны клубы, которым отказал Аморим перед тем, как возглавить «МЮ»
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«Вест Хэм Юнайтед» и «Аль-Наср» были готовы заплатить € 10 млн «Спортингу» за досрочное расторжение контракта с главным тренером португальской команды Рубеном Аморимом. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, ни «Вест Хэму», ни «Аль-Насру» не удалось убедить 39-летнего специалиста возглавить их. Аморим предпочёл подождать более выгодного предложения, которое в конечном итоге сделал «Манчестер Юнайтед». Португальский тренер должен начать руководить «красными дьяволами» 11 ноября. Английский клуб также заплатил «Спортингу» необходимую сумму за досрочное расторжение контракта с Аморимом.

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