Хавбек «Динамо» Мх Глушков: не поняли, почему проверяли наш гол «Зениту» — пауза нас сбила
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о поражении своей команды в матче 14-го тура РПЛ от «Зенита» (1:2).
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Нино – 12' 2:0 Гонду – 15' 2:1 Кагермазов – 61'
«Не знаю, чего не хватило для того, чтобы вырвать ничью. Наверное, нужно больше верить в свои силы. Это прежде всего касается первого тайма. Отыгрываться с 0:2 во втором уже было тяжело. Ребята сделали всё, чтобы постараться зацепить очки. Но не получилось.
Честно говоря, мы сами не поняли этот момент с проверкой нашего гола «Зениту». Опять же, эта большая пауза после забитого гола немного сбила нас. Странный момент», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.
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