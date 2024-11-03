Хавбек «Динамо» Мх Глушков: не поняли, почему проверяли наш гол «Зениту» — пауза нас сбила

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о поражении своей команды в матче 14-го тура РПЛ от «Зенита» (1:2).

«Не знаю, чего не хватило для того, чтобы вырвать ничью. Наверное, нужно больше верить в свои силы. Это прежде всего касается первого тайма. Отыгрываться с 0:2 во втором уже было тяжело. Ребята сделали всё, чтобы постараться зацепить очки. Но не получилось.

Честно говоря, мы сами не поняли этот момент с проверкой нашего гола «Зениту». Опять же, эта большая пауза после забитого гола немного сбила нас. Странный момент», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.