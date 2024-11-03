Алдонин: Мойзес и Роша вышли провоцировать и запугивать «Спартак», а не обыгрывать

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о поведении защитников красно-синих Мойзеса и Виллиана Роши в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

«Для ЦСКА матч не удался. До удалений остроты у ворот соперника не возникало, а после… Мне не понравилось отношение Мойзеса и Роши — они почему-то вышли не обыгрывать соперника, а провоцировать и запугивать. Не надо бить. Проигран матч, который точно могли выиграть. Качество футбола не впечатляющее, я не могу выделить какие-то моменты, подходы к воротам «Спартака». Если в матче с «Динамо» было много моментов, просто не всё забили, то в дерби в атаке ЦСКА сыграл беззубо, безыдейно.

Когда Кисляк сфолил и Роша стал хватать человека за шею, это было абсолютно ни к чему. Естественно, игроки «Спартака» начали на него набегать. Был это удар или попытка как-то отмахнуться, всё равно эта эмоциональность подвела. Переходить в партер на футбольном поле — неправильно», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме Игрок ЦСКА Роша может получить дисквалификацию на два года за захват судьи за руку

Самые титулованные футбольные клубы России: