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«Ливерпуль» готов солидно заплатить за покупку полузащитника «Реала» — TEAMtalk

«Ливерпуль» готов солидно заплатить за покупку полузащитника «Реала» — TEAMtalk
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«Ливерпуль» желает усилить состав грядущей зимой для увеличения шансов на завоевание чемпионства, в связи с чем проявляет интерес к опорному полузащитнику мадридского «Реала» Орельену Тчуамени. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Королевский клуб» оценивает французского футболиста в £ 100 млн (€ 119 млн). Однако мерсисайдцы готовы заплатить серьёзную денежную сумму за точечное усиление состава.

В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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