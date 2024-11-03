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Полузащитник «Динамо» Мх Глушков: серия без побед давит, тяжело не выигрывать долгое время

Полузащитник «Динамо» Мх Глушков: серия без побед давит, тяжело не выигрывать долгое время
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о серии клуба без побед, которая уже составляет 10 матчей во всех турнирах.

«Конечно, эта ситуация давит на нас. Тяжело не выигрывать долгое время. Тем более по игре мы неплохо смотримся со всеми соперниками. Где-то нам немного не хватает. Поэтому тяжеловато», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

После 14 сыгранных матчей «Динамо» Махачкала занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда из Дагестана заработала 12 очков. По итогам группового этапа Пути РПЛ Кубка России махачкалинцы заняли третье место с восемью очками и продолжат играть в Пути регионов.

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