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Игрок «Барселоны» Мартинес: Модрич — лучший в мире с точки зрения видения игры

Игрок «Барселоны» Мартинес: Модрич — лучший в мире с точки зрения видения игры
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Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес высоко оценил игровые навыки полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича.

«Лука Модрич — лучший в мире с точки зрения видения игры. Его магия на поле неоспорима», — приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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