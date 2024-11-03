Эгаш Касинтура рассказал о влиянии судейства на результаты «Динамо» Мх

Ангольский нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура рассказал о влиянии судейства на результаты дагестанской команды.

«Вы сами прекрасно видите, как против нас судят. Но это их работа. Мне кажется, если они это делают, есть какое-то объяснение. Если арбитр не очень хорошо делает свою работу, то мы за счёт своей игры всё равно можем повлиять на результат. Не судья забивает голы в наши ворота», — сказал Касинтура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 14 сыгранных матчей «Динамо» Махачкала занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда из Дагестана заработала 12 очков. По итогам группового этапа Пути РПЛ Кубка России махачкалинцы заняли третье место с восемью очками и продолжат выступать в Пути регионов.