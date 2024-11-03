Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эгаш Касинтура рассказал о влиянии судейства на результаты «Динамо» Мх

Эгаш Касинтура рассказал о влиянии судейства на результаты «Динамо» Мх
Аудио-версия:
Комментарии

Ангольский нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура рассказал о влиянии судейства на результаты дагестанской команды.

«Вы сами прекрасно видите, как против нас судят. Но это их работа. Мне кажется, если они это делают, есть какое-то объяснение. Если арбитр не очень хорошо делает свою работу, то мы за счёт своей игры всё равно можем повлиять на результат. Не судья забивает голы в наши ворота», — сказал Касинтура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 14 сыгранных матчей «Динамо» Махачкала занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда из Дагестана заработала 12 очков. По итогам группового этапа Пути РПЛ Кубка России махачкалинцы заняли третье место с восемью очками и продолжат выступать в Пути регионов.

Материалы по теме
Эксклюзив
Хавбек «Динамо» Мх Глушков: не поняли, почему проверяли наш гол «Зениту» — пауза нас сбила
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android