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Андрей Ещенко: драка «Спартака» и ЦСКА — ничего серьёзного, Роша о себе что-то возомнил

Андрей Ещенко: драка «Спартака» и ЦСКА — ничего серьёзного, Роша о себе что-то возомнил
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал победу красно-белых в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0), а также высказался о драке между полузащитником своего бывшего клуба Русланом Литвиновым и защитником армейцев Виллианом Рошей.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Спартак» молодцы, хорошо и организовано сыграли. С победой их! Драка? Ну потолкались чуть-чуть. Ничего серьёзного, просто Роша что-то о себе возомнил, второй из ЦСКА тоже. Особо не смотрел на них, а «Спартак» просто победил заслуженно», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент московский «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков за 14 встреч. ЦСКА занимает шестое место, имея 24 очка.

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