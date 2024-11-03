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«Барселона» хочет включить своего нападающего в сделку по покупке Дьëкереша — A Bola

«Барселона» хочет включить своего нападающего в сделку по покупке Дьëкереша — A Bola
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«Барселона» заинтересована в покупке 26-летнего нападающего «Спортинга» Виктора Дьëкереша и рассматривает вариант с включением в сделку по трансферу футболиста 19-летнего форварда Витора Роке. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, в контракте Дьëкереша прописан пункт о досрочном расторжении за € 100 млн. В каталонском клубе хотят снизить эту сумму, предложив «Спортингу» Роке, на которого не рассчитывают в стане сине-гранатовых.

В нынешнем сезоне Дьëкереш принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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