ЦСКА не нанёс ни одного удара в створ ворот «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ
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Футболисты московского ЦСКА не нанесли ни одного удара в створ ворот «Спартака» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба лиги в своём телеграм-канале.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
В этом матче армейцы семь раз пробили по воротам, но так и не сумели попасть в створ. Игроки «Спартака», в свою очередь, нанесли 12 ударов, пять из которых пришлись в створ ворот. Красно-белые дважды смогли поразить ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и одержали победу — 2:0.
На данный момент московский «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков за 14 встреч. ЦСКА занимает шестое место, имея 24 очка.
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