ЦСКА не нанёс ни одного удара в створ ворот «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ

Футболисты московского ЦСКА не нанесли ни одного удара в створ ворот «Спартака» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба лиги в своём телеграм-канале.

В этом матче армейцы семь раз пробили по воротам, но так и не сумели попасть в створ. Игроки «Спартака», в свою очередь, нанесли 12 ударов, пять из которых пришлись в створ ворот. Красно-белые дважды смогли поразить ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и одержали победу — 2:0.

На данный момент московский «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков за 14 встреч. ЦСКА занимает шестое место, имея 24 очка.