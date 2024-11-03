В «Динамо» заявили, что не считают матч с командой Медиалиги дном, недостойным клуба

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о медиафутболе.

«Мы не считаем матч с командой Медиалиги дном, недостойным «Динамо». Более того — медиафутбол заполнил определённую нишу, которую не развивал профессиональный футбол. Ниша связана с производством контента и коммуникацией с современной молодой аудиторией. В результате медиафутбол получил эту аудиторию, а профессиональный футбол здесь недоработал. Сотрудничество с медиафутболом поможет в том числе профессиональному футболу. Это общий тренд — у нас меняются регламенты, модель распределения прав, подход к открытости лиги, в том числе и в Кубке. Опыт медиафутбола сказывается позитивно и на профессиональном футболе. Мы в этом тренде планируем и дальше идти», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

С сезона-2022/2023 клубы из Медиалиги начали участвовать в Фонбет Кубке России.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 27 очков и на текущий момент занимают четвёртое место. В следующем туре «Динамо» встретится с «Пари Нижний Новгород». Игра состоится 9 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Самые титулованные футбольные клубы России: