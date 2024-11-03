Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Карпукас: без Батракова и Баринова в матче с «Рубином» было тяжело

Игрок «Локомотива» Карпукас: без Батракова и Баринова в матче с «Рубином» было тяжело
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас заявил, что команде было тяжело играть без хавбеков Дмитрия Баринова и Алексея Батракова в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:0). Футболисты пропустили встречу по причине дисквалификации.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Тимофеев – 89'    

«Без Батракова и Баринова сегодня на поле было тяжело. Мы могли сегодня сыграть вничью с ними, как и ЦСКА. У «Рубина» был один момент, так что не могу сказать, кто сильнее: мы или ЦСКА. В принципе, «Рубин» — тяжёлая команда», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Материалы по теме
Экс-директор академии «Локомотива» объяснил, как Батракову избежать «звёздной болезни»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android