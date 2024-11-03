Игрок «Локомотива» Карпукас: без Батракова и Баринова в матче с «Рубином» было тяжело

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас заявил, что команде было тяжело играть без хавбеков Дмитрия Баринова и Алексея Батракова в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:0). Футболисты пропустили встречу по причине дисквалификации.

«Без Батракова и Баринова сегодня на поле было тяжело. Мы могли сегодня сыграть вничью с ними, как и ЦСКА. У «Рубина» был один момент, так что не могу сказать, кто сильнее: мы или ЦСКА. В принципе, «Рубин» — тяжёлая команда», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

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