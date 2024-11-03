Миралем Пьянич прокомментировал поражение ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич высказался о поражении армейцев в дерби в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

«Ну что я могу сказать по матчу. Конечно, матчи со «Спартаком» очень важны. Мы очень расстроены результатом, без сомнения. Драка? Мы сфокусированы на игре в футбол, а не на таких потасовках», — приводит слова Пьянича ТАСС.

Напомним, на 57-й минуте матча после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Арбитр, воспользовавшись VAR, показал красную карточку полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. Также на 85-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в чемпионате России, имея в своём активе 24 очка. «Спартак» располагается на пятой строчке с 25 заработанными очками.