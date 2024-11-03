Защитник «Рубина» Ашурматов: «Локомотив» — хорошая команда, они могут стать чемпионом

Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов прокомментировал поражение в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1), а также поделился мыслями о возможном чемпионстве железнодорожников в нынешнем сезоне чемпионата.

«Исходя из матча «Локомотив» — «Рубин», можно было бы сказать, что игра на ничью, но нам не повезло — пропустили гол в конце. Мы достойно принимаем это поражение, будем продолжать.

«Локомотив» — хорошая команда, правда, трудно сейчас сказать, смогут ли они стать чемпионом. У них в составе качественные футболисты в защите и нападении. Думаю, для них всё возможно», — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.