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Защитник «Рубина» Ашурматов: «Локомотив» — хорошая команда, они могут стать чемпионом

Защитник «Рубина» Ашурматов: «Локомотив» — хорошая команда, они могут стать чемпионом
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Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов прокомментировал поражение в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1), а также поделился мыслями о возможном чемпионстве железнодорожников в нынешнем сезоне чемпионата.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Тимофеев – 89'    

«Исходя из матча «Локомотив» — «Рубин», можно было бы сказать, что игра на ничью, но нам не повезло — пропустили гол в конце. Мы достойно принимаем это поражение, будем продолжать.

«Локомотив» — хорошая команда, правда, трудно сейчас сказать, смогут ли они стать чемпионом. У них в составе качественные футболисты в защите и нападении. Думаю, для них всё возможно», — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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