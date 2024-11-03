Червиченко: большое счастье, что в матче ЦСКА — «Спартак» никого не унесли на носилках

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о драке между полузащитником красно-белых Русланом Литвиновым и защитником ЦСКА Виллианом Рошей в очном матче команд в 14-м туре РПЛ.

«Дисквалификация Роши будет зависеть от интерпретации. Я так понимаю, что сколько получит Роша, столько и Литвинов. Виллиан — бразилец, там все такие темпераментные, не стоит удивляться. В «Спартаке» тоже хватало несдержанных ребят. Этот тренд возник в начале матча, когда команды начали играть в ноги и пытаться запугать друг друга. Тогда это надо было гасить, а Сухой эту ситуацию отпустил, поэтому это побоище продолжалось. Большое счастье, что никого не унесли на носилках, хотя показывали лавки, где все ноги разбиты в кровь», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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