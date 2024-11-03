Утверждено расписание матчей 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал утверждённый календарь ответных матчей 1/4 финала Пути РПЛ и игр первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. В расписании указано московское время.
Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап
26 ноября (вторник):
16:00. «Тюмень» – «Краснодар»
18:15. «Шинник» (Ярославль) – «Акрон» (Тольятти)
27 ноября (среда):
16:00. «Урал» (Екатеринбург) – «Химки»
18:15. «Сочи» – «Динамо» (Махачкала)
Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи
26 ноября (вторник):
20:30. ЦСКА (Москва) – «Рубин» (Казань)
27 ноября (среда):
18:15. «Ахмат» (Грозный) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
20:30. «Ростов» – Спартак (Москва)
28 ноября (четверг):
19:30. «Локомотив» (Москва) – «Динамо» (Москва)
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