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Утверждено расписание матчей 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России

Утверждено расписание матчей 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал утверждённый календарь ответных матчей 1/4 финала Пути РПЛ и игр первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. В расписании указано московское время.

Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап

26 ноября (вторник):

16:00. «Тюмень» – «Краснодар»

18:15. «Шинник» (Ярославль) – «Акрон» (Тольятти)

27 ноября (среда):

16:00. «Урал» (Екатеринбург) – «Химки»

18:15. «Сочи» – «Динамо» (Махачкала)

Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи

26 ноября (вторник):

20:30. ЦСКА (Москва) – «Рубин» (Казань)

27 ноября (среда):

18:15. «Ахмат» (Грозный) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

20:30. «Ростов» – Спартак (Москва)

28 ноября (четверг):

19:30. «Локомотив» (Москва) – «Динамо» (Москва)

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