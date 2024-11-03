Агенты Винисиуса обсудят с «Реалом» будущее игрока в клубе в скором времени — Marca

Через несколько недель агенты крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора встретятся с представителями «сливочных» для того, чтобы обсудить будущее бразильского футболиста в клубе. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в испанском гранде крайне заинтересованы в том, чтобы сохранить Винисиуса в клубе, контракт с которым у него рассчитан до лета 2027 года. До момента, пока трудовое соглашение 24-летнего нападающего не будет пролонгировано, «Реал» намерен внимательно следить за интересом к нему со стороны других команд. Подчёркивается, что в действующем контракте Винисиуса есть пункт об отступных в размере € 1 млрд.

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