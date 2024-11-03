Боксёр Курбанов оценил удар Виллиана Роши в голову Литвинову в матче ЦСКА — «Спартак»

Экс-претендент на титул чемпиона мира боксёр RCC Магомед Курбанов оценил удар защитника ЦСКА Виллиана Роши в голову игроку «Спартака» Руслану Литвинову в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:0.

«Вполне нормальный правый боковой сверху. Вот это настоящий футболист. С характером. А команда в белом… Надо наказывать тех, кто нападает толпой», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, на 57-й минуте матча после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Арбитр, воспользовавшись VAR, показал красную карточку полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. Также на 85-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.