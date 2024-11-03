Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Глушков: болею за «Реал», но рад, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»

Никита Глушков: болею за «Реал», но рад, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»
Комментарии

Полузащитник «Балтики» Никита Глушков высказался об итогах голосования на «Золотой мяч», согласно которым крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место и не получил эту награду.

«Я рад, что Винисиус не выиграл. Хоть я и болею за «Реал», сам игрок какой-то слишком неприятный. Я здесь, они — там, поэтому не особо знаю, кто приехал на церемонию, а кто — нет. Но если «Реал» не прилетел, то это тоже не совсем правильный поступок», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

Напомним, «Золотой мяч» — 2024 выиграл полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити».

Материалы по теме
Агенты Винисиуса обсудят с «Реалом» будущее игрока в клубе в скором времени — Marca

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android