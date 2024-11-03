Никита Глушков: болею за «Реал», но рад, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»

Полузащитник «Балтики» Никита Глушков высказался об итогах голосования на «Золотой мяч», согласно которым крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место и не получил эту награду.
«Я рад, что Винисиус не выиграл. Хоть я и болею за «Реал», сам игрок какой-то слишком неприятный. Я здесь, они — там, поэтому не особо знаю, кто приехал на церемонию, а кто — нет. Но если «Реал» не прилетел, то это тоже не совсем правильный поступок», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.
Напомним, «Золотой мяч» — 2024 выиграл полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити».
Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе: