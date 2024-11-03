Кечинов: удаление Роши даже не обговаривается, такие драки не красят РПЛ и дерби

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о драке между полузащитником красно-белых Русланом Литвиновым и защитником ЦСКА Виллианом Рошей в очном матче команд в 14-м туре РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Спартака».

«Удаление Роши на 100% верное. Это даже не обговаривается. Я бы ещё посмотрел эпизод с Мойзесом, когда он себя вёл очень неспортивно, некрасиво и агрессивно — это было с Пруцевым, когда он чуть ли не силком хотел его поднять и куда-то выкинуть. Что касается Литвинова, у него не было никакого удара по лицу. Он видел, что Роша начал бить наотмашь — Руслан перешёл в самооборону и немного выставил руку. Получилось так, что за лицо, но в его действиях не было агрессии.

У нас есть комиссия, отвечающая за такие вещи. Может быть, отменят красную карточку. По мне, Литвинова не надо было удалять. Такие вещи точно не красят нашу лигу. Понятно, что были сумасшедший настрой и самоотдача. Но какие-то стычки и драки не красят РПЛ и дерби», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на 57-й минуте матча после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Арбитр, воспользовавшись VAR, показал красную карточку полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. Также на 85-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.