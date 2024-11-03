«Реал» не намерен продавать Родриго, интересующего «Ливерпуль» и «Сити» — Ди Марцио

Мадридский «Реал» не желает расставаться с 23-летним крайним нападающим Родриго Гоэсом, интерес к которому проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает SpilXperten со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес не хочет расставаться с такими талантливыми футболистами, как Родриго или Винисиус Жуниор. Кроме того, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти также доверяет бразильскому нападающему. Подчёркивается, что «Королевский клуб» рассмотрит вариант с продажей Родриго в том случае, если он сам выскажет недовольство своим положением в команде.

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