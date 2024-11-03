Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» не намерен продавать Родриго, интересующего «Ливерпуль» и «Сити» — Ди Марцио

«Реал» не намерен продавать Родриго, интересующего «Ливерпуль» и «Сити» — Ди Марцио
Комментарии

Мадридский «Реал» не желает расставаться с 23-летним крайним нападающим Родриго Гоэсом, интерес к которому проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает SpilXperten со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес не хочет расставаться с такими талантливыми футболистами, как Родриго или Винисиус Жуниор. Кроме того, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти также доверяет бразильскому нападающему. Подчёркивается, что «Королевский клуб» рассмотрит вариант с продажей Родриго в том случае, если он сам выскажет недовольство своим положением в команде.

Материалы по теме
Агенты Винисиуса обсудят с «Реалом» будущее игрока в клубе в скором времени — Marca

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android