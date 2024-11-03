Мор: Роша — виновник драки со «Спартаком», большое наказание должен нести именно он

Бывший защитник ряда российских команд Эдуард Мор высказался о драке между полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым и защитником ЦСКА Виллианом Рошей в очном матче команд в 14-м туре РПЛ.

«Эпизод с дракой — это нервы. В дерби такое бывает. Чаще всего такое бывает, когда футбол не получается. Когда игра даётся, все играют. А когда на поле мало что получается, проигрывающая команда начинает вот так себя вести. Уже не первый раз такие инциденты с участием Роши. И здесь он был главным зачинщиком и виновником. Если говорить о большом наказании, нести его должен именно Роша. На месте «Спартака» я бы подал протест на красную карточку Литвинова», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Самые титулованные футбольные клубы России: