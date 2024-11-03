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Мор: Роша — виновник драки со «Спартаком», большое наказание должен нести именно он

Мор: Роша — виновник драки со «Спартаком», большое наказание должен нести именно он
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Бывший защитник ряда российских команд Эдуард Мор высказался о драке между полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым и защитником ЦСКА Виллианом Рошей в очном матче команд в 14-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Эпизод с дракой — это нервы. В дерби такое бывает. Чаще всего такое бывает, когда футбол не получается. Когда игра даётся, все играют. А когда на поле мало что получается, проигрывающая команда начинает вот так себя вести. Уже не первый раз такие инциденты с участием Роши. И здесь он был главным зачинщиком и виновником. Если говорить о большом наказании, нести его должен именно Роша. На месте «Спартака» я бы подал протест на красную карточку Литвинова», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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