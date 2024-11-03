В «Реале» испытывают опасения из-за здоровья 31-летнего Рюдигера — Relevo
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В мадридском «Реале» опасаются за здоровье 31-летнего центрального защитника Антонио Рюдигера, почувствовавшего дискомфорт после матча 11-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (0:4). Об этом сообщает Relevo.
Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54' 0:2 Левандовски – 56' 0:3 Ямаль – 77' 0:4 Рафинья – 84'
По информации источника, проведённые после игры медицинские тесты исключили наличие травмы у немецкого футболиста, однако в «Королевском клубе» переживают из-за состояния его колена, которое Рюдигер неоднократно травмировал на протяжении карьеры.
Подчёркивается, что в «Реале» хотят предоставить защитнику максимально возможное время для отдыха между грядущими играми.
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