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В «Реале» испытывают опасения из-за здоровья 31-летнего Рюдигера — Relevo

В «Реале» испытывают опасения из-за здоровья 31-летнего Рюдигера — Relevo
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В мадридском «Реале» опасаются за здоровье 31-летнего центрального защитника Антонио Рюдигера, почувствовавшего дискомфорт после матча 11-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (0:4). Об этом сообщает Relevo.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

По информации источника, проведённые после игры медицинские тесты исключили наличие травмы у немецкого футболиста, однако в «Королевском клубе» переживают из-за состояния его колена, которое Рюдигер неоднократно травмировал на протяжении карьеры.

Подчёркивается, что в «Реале» хотят предоставить защитнику максимально возможное время для отдыха между грядущими играми.

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