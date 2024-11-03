В «Реале» испытывают опасения из-за здоровья 31-летнего Рюдигера — Relevo

В мадридском «Реале» опасаются за здоровье 31-летнего центрального защитника Антонио Рюдигера, почувствовавшего дискомфорт после матча 11-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (0:4). Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, проведённые после игры медицинские тесты исключили наличие травмы у немецкого футболиста, однако в «Королевском клубе» переживают из-за состояния его колена, которое Рюдигер неоднократно травмировал на протяжении карьеры.

Подчёркивается, что в «Реале» хотят предоставить защитнику максимально возможное время для отдыха между грядущими играми.

Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке: