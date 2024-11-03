Давид Волк: «Зенит» находится на том месте, где заслуживает, его гегемония оправданна

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о гегемонии санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, что со всеми командами можно играть. Мы играли и с «Краснодаром» в начале чемпионата, со «Спартаком». Были относительно равные матчи, где могли и мы победить, отнять очки у соперников. «Зенит» же находится на том месте, где заслуживает, и его гегемония абсолютно оправданна», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 33 очка после 13 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 33 очка. Третье место с 31 очком занимает московский «Локомотив».