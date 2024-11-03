«Крылья Советов» назвали «Акрон» квадробером из-за маскота тольяттинцев

Пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала проморолик к матчу 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном», в котором герой, играющий роль самарского клуба, назвал своего соседа в форме тольяттинцев квадробером, что является отсылкой к маскоту команды — норке. Также в ролике обыгрывается то, что команды делят между собой один стадион. Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Крыльев Советов».

Матч между «Акроном» и «Крыльями Советов» проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Михаил Черемных (Пермь). Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. На момент написания новости идёт 15-я минута, счёт не открыт.

На данный момент «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 13 матчей. «Крылья Советов» заработали 12 очков и располагаются на 10-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.