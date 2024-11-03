Рафинья: при Хави я знал, что меня заменят на 60-й минуте, даже если сыграю хорошо

Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья ответил на вопрос, как он себя чувствовал, когда при руководстве сине-гранатовыми Хави его периодически меняли на 60-й минуте встречи.
«Всё гораздо сложнее. Я улыбаюсь, потому что это действительно происходило со мной. Это не критика Хави. Однако подсознательно я уже понимал, что [на 60-й минуте] меня поменяют, поэтому пытался сделать всё, что мог, за 60 минут, и у меня ничего не выходило. В других случаях, когда у меня действительно всё получалось на поле, меня всё равно заменяли», — приводит слова Рафиньи El Pais.
Хави тренировал «Барселону» с 2021 по 2024 год.
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