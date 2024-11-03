Руководство Самарской области объяснило уход Сергея Корниленко из «Крыльев Советов»

Руководство Самарской области объяснило уход Сергея Корниленко с поста спортивного директора «Крыльев Советов», сообщает Metaratings.

По информации источника, отставка обусловлена введением новых принципов работы. В частности, руководство Самарской области ожидает, что трансферы будут совершаться не в ущерб клубу и не в пользу агентов. Также сообщается, что перед клубом также будет поставлена цель привлекать в команду больше местных воспитанников.

После 13 сыгранных матчей самарские «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, записав в свой актив 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», у которого 33 очка после аналогичного количества игр.