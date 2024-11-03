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Рафинья объяснил, почему Ямаль по игре больше похож на Неймара, чем на Месси

Рафинья объяснил, почему Ямаль по игре больше похож на Неймара, чем на Месси
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Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья ответил на вопрос, идёт ли 17-летний вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль по пути бывшего нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.

«Я считаю, что он [Ямаль] больше похож на Неймара. [Он похож] Дриблингом и тем, как он быстро принимает решения, совершая дриблинг. Когда тебе кажется, что ты можешь отобрать у него мяч, Ямаль делает с ним то, чего ты ещё никогда не видел в жизни», — приводит слова Рафиньи El Pais.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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