Мор: Николич перемудрил и перехитрил сам себя, «Спартак» закономерно выиграл у ЦСКА

Бывший защитник ряда российских команд Эдуард Мор прокомментировал победу «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

«Спартак» закономерно выиграл у ЦСКА. Я заметил, что самое важное в матчах, где встречаются сильные команды — чтобы тренеры не навыдумывали такого, чего футболисты не могут выполнить. Могу вспомнить эксперименты Станковича в играх с «Локомотивом» и «Краснодаром» — тогда «Спартак» проиграл. Но была очень хорошая игра «Спартака» в Санкт-Петербурге и с «Динамо». В игре с ЦСКА «Спартак» сделал то же самое, чего я очень сильно хотел. Команда сыграла в привычной схеме и без экспериментов. «Спартак» сыграл в свою силу. Не показали ничего сверхъестественного и провели просто нормальную игру.

А с ЦСКА перемудрил Николич. Армейцы играли с очень большим акцентом на оборону и очень осторожно. В этом плане Николич сам себя перехитрил, потому что перед этим ЦСКА проводил топовые матчи с сильными командами. Если вспомнить матч с «Динамо», ЦСКА мог выиграть первый тайм со счётом 5:0. А со «Спартаком» план ЦСКА состоял в том, чтобы искать шансы на контратаках. Это не получилось», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.