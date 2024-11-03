Франко Камоцци: в дерби со «Спартаком» Роша вёл себя отвратительно
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Бывший советник московского «Спартака» Франко Камоцци поделился мнением о поведении центрального защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с красно-белыми (0:2). Напомним, в этой встрече произошла драка между Рошей и полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
«Дерби — это всегда борьба. Вчерашний день показал, что Москва — красно-белая! Что касается поведения Роши в дерби со «Спартаком», вчера он вёл себя отвратительно», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После 14 матчей РПЛ красно-белые набрали 25 очков и занимают пятое место.
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