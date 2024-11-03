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«Краснодар» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ начнётся в 19:45 мск

«Краснодар» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ начнётся в 19:45 мск
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Сегодня, 3 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне РПЛ команды провели между собой два матча. Оба раза победил «Краснодар». Во встрече 4-го тура «быки» одержали победу со счётом 2:0, а в игре 17-го тура — со счётом 2:1.

На данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 33 очка за 13 матчей. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на последней строчке.

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