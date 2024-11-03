Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Мх Касинтура: судейские трактовки никому не понятны, даже самим судьям

Игрок «Динамо» Мх Касинтура: судейские трактовки никому не понятны, даже самим судьям
Комментарии

Нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура считает, что даже арбитры не понимают судейские трактовки.

«Судейские трактовки никому не понятны. Мне кажется, даже сами судьи их не понимают. Думаю, не только нашему судейству есть куда расти. Если смотреть на ту же Европу, Бразилию, там одни и те же люди принимают разные решения в одинаковых эпизодах. С этим остаётся только смириться», — сказал Касинтура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Действующее трудовое соглашение Касинтуры с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
Эгаш Касинтура рассказал о влиянии судейства на результаты «Динамо» Мх

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android