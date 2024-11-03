Игрок «Динамо» Мх Касинтура: судейские трактовки никому не понятны, даже самим судьям

Нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура считает, что даже арбитры не понимают судейские трактовки.

«Судейские трактовки никому не понятны. Мне кажется, даже сами судьи их не понимают. Думаю, не только нашему судейству есть куда расти. Если смотреть на ту же Европу, Бразилию, там одни и те же люди принимают разные решения в одинаковых эпизодах. С этим остаётся только смириться», — сказал Касинтура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Действующее трудовое соглашение Касинтуры с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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